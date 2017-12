Gastronomía moderna

La sociedad actual está muy preocupada –cuando no obsesionada—por el efecto que los alimentos producen en el cuerpo. Si bien existen causas congénitas, la dieta va configurando nuestro aspecto ya desde la infancia. Se persigue una imagen estilizada, pero se engulle como si todo lo que nos ofrece el consumismo fuera saludable. La obesidad abunda y el barrrigón cervecero resulta omnipresente. Siguiendo al sociólogo Bourdieu, puede decirse que también aquí las distintas clases sociales acusan notables diferencias. En general, los ricos y los miembros de las profesiones liberales optan por alimentos ligeros que no engorden. Por sexos, el varón suele preferir las carnes rojas (tradicionalmente asociadas a fuerza y al vigor físico), la caza, los embutidos, quesos fuertes, patés y poca fruta. Las mujeres, el pescado, que, en zonas alejadas del mar, era cosa de enfermos e infantes delicados, y había de tomarse en bocaditos pequeños, por si las espinas. El bacalao con salsas fuertes es, en cambio, plato viril. Los quesos suaves, las verduras crudas, las ensaladas y el picoteo, son más femeninos, porque llenan menos y cuidan más el cuerpo, un cuerpo que, a la postre, es siempre portador de signos (antes de la semiótica era templo del Espíritu Santo); y el de los hombres, además, portador de valores eternos.

Aunque no haya reglas fijas en asuntos tan versátiles, la pequeña burguesía procedente de estratos sociales humildes prefiere comidas abundantes y copiosas, añoranza acaso de los contundentes platos de factura campesina y popular, mientras que los ricos "de toda la vida" propenden a las comidas exóticas y frecuentan en mayor medida restaurantes extranjeros donde ofician alquimistas chinos, japoneses o italianos.

