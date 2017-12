Sprint final

Ya estamos en el último mes del año, treinta días nos quedan por delante para el que viene, que entre puentes, elecciones y fiestas navideñas se nos pasarán sin enterarnos. La Universidad ya tiene nuevo rector, Ricardo Rivero, que por muy poco no hizo tablas con Corchado. No entro en más detalles sobre la elección limitándome a desearle suerte porque, como ya dije en otras ocasiones, su suerte será también la de su Universidad, que es la de Salamanca.

Y en Salamanca, mientras tanto, a lidiar con lo nuestro, que no es poco. Que si el careto de Franco que aparece relegado al último rincón del tríptico que cubre una de las paredes del salón de plenos del Ayuntamiento, obra que en 1962 pintó Ramón Melero en la que recrea hitos de la historia de la ciudad (en la que Franco, guste o no, es un referente ineludible), y que una sentencia judicial ordena, al amparo de la Ley de la Memoria Histórica, retirar, lo que supone la salvajada de mutilar el mural, hecho por el cual se haya apelado al TSJCyL para evitar el roto al que obliga la sentencia por dos razones, una porque "no es en absoluto una obra propagandística del Régimen" y otra porque retirar del mural al dictador sería "una acción iconoclasta propia de la barbarie". Los hay que ven en ese careto el mayor problema que tiene plateado Salamanca y que urge solucionar a costa de lo que sea. Todos los demás pueden esperar sine die.

