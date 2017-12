Era un domingo soleado del atípico otoño que hemos vivido como prolongación de los calores veraniegos tan atípicos también de este 2017. Aprovechando la templanza de las temperaturas paseaba por nuestra Plaza y, sorprendentemente, me encontré con un espectáculo inusual y que no se el origen del mismo. Una joven, montada en un caballo, pasea por el centro del recinto y, al tiempo, otras chicas, cuya procedencia ignoro, danzaron de forma suave pero elegante ante la curiosidad de los que presenciamos la escena sin saber el por qué de la misma. Son cosas de nuestra Plaza que por momentos puede transformarse en el marco idóneo de cualquier espectáculo siempre, claro está, que tenga calidad.

Llego a casa y las noticias televisivas me hacen aterrizar en la dura realidad de esta época que nos ha tocado vivir. Aunque no sé discernir si lo que estamos presenciando del expresidente de Cataluña y acompañantes se parece a una ópera bufa o a un melodrama. Difícil lo veo aunque nadie puede presagiar como derivará el futuro de los fugados aunque, ciertamente, contemos con los suficientes elementos para tenernos a todos inquietos o, más exactamente, en vilo.

Como siempre, es bueno saber los antecedentes del que está propiciando esta anómala situación. Parece ser que el tal Puigdemont ni acabó sus estudios de Filología catalana, ni los de periodismo. Pero ahí le tenemos: entretenido con la política a la que dedicó sus afanes desde muy joven.

