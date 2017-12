Rivero, rector

Uno de diciembre, que es el mes de la Navidad. Para hoy se anuncia el encendido navideño, que saludará a un nuevo rector in pectore, Ricardo Rivero. El vigente, Daniel Hernández, enfila su último acto, que será el 14 y con el Rey de España de nuevo en el Paraninfo. Bien. Igual hay que ir pensando en ponerle a la Familia Real un piso en Salamanca. Después de ese acto solo quedará la investidura del nuevo Rector, algo que ocurrirá entre ese día y el 18 en función de la agenda de Juan Vicente Herrera. Estas son las primeras cuentas, luego ya veremos.

Diciembre es sin duda el mes más vertiginoso del año con sus puentes y sus fiestas; hay quien afirma que también es el más ocioso: trece de sus treinta y un días son festivos o no laborables, y uno, el 22 de diciembre, puede serlo gracias a la Lotería Nacional, con cuyo Gordo todos soñamos. Luego, entre actividades sociales, culturales, compras y celebraciones con su resaca, el tiempo pasa que vuela, o sea, que nos enteramos de diciembre de casualidad. Después viene la cuesta de enero, pero no nos adelantemos.

Atrás dejamos San Andrés, que nos ofreció la emocionante y ajustada final entre Rivero y Corchado, aspirantes a Rector, con su correspondiente polémica. San Andrés es el santo de mi entrañable Andrés Bello, que tanto sabe del campo porque es de pueblo y estuvo al frente de John Deere muchos años; y de Andrés Sánchez, que estuvo bregando los suyos en el mundo de los toros. De refilón podría ser el santo de Eustaquio Andrés, de Neumáticos Andrés, uno de esos talentos de la empresa salmantina que aparecen con cierta frecuencia. San Andrés ha estado en boca de muchos en los últimos tiempos, por el Pozo de Nieve de Rector Esperabé, cercano al convento de San Andrés, tan vinculado a la figura de San Juan de la Cruz, tanto que no hubo otra que colocar una estatua suya frente al convento, obra de Fernando Mayoral.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más