Esta Constitución cambió nuestra vida

El miércoles nuestra Constitución cumple 39 años. Durante ese tiempo, la festividad se ha convertido en una jornada rutinaria, propicia para descansar y poco más. Vamos, que los políticos profesionales la festejaban, con declaraciones hasta altisonantes, mientras los ciudadanos íbamos por nuestro lado, como si no nos afectara. ¡Y claro que nos ha afectado, y mucho, la Constitución de 1978: cambió nuestra vida, nada menos! Conviene no olvidarlo y tener bien presente lo que fue España durante la dictadura franquista: violación de los más elementales derechos fundamentales, condición de súbditos y no de ciudadanos, un horizonte gris en nuestras vidas, lejos de la Europa democrática y sin futuro. Perder en el olvido lo que fue el franquismo y no contrastarlo con nuestra vida presente, es andar a ciegas, propicios a caer en las trampas de populismos de toda laya, embarcados en el arte de la confusión.

Estos días, desde el independentismo catalán se ha menospreciado a España como si de un reducto del franquismo se tratara. La osadía es grande, fruto de la mala fe y de la ignorancia. Porque vuelvo mis ojos a aquellos años, que viví pero por fortuna hace tanto, y me encuentro al diario "Madrid" cerrado por orden gubernativa o a los semanarios "Triunfo", "Destino" o "Por favor" suspendidos, a sindicalistas de Comisiones Obreras juzgados por el siniestro Tribunal de Orden Público por ejercer la libertad sindical, a los últimos fusilados en septiembre de 1975, a políticos democristianos, liberales y socialdemócratas desterrados por el "contubernio de Münich", a la Universidad de Valladolid cerrada por las protestas políticas de sus alumnos, a la censura en el cine y el teatro, a un centralismo férreo ajeno a las diversidades regionales, a desigualdades rampantes. Así era aquella España: partidos políticos prohibidos, sindicatos proscritos, derecho de huelga anatematizado, presos políticos, libertad de expresión en entredicho.

