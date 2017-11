Turismo de emociones

David Mora ha dicho que "las experiencias son el medio para alcanzar las emociones". No se trata del torero del mismo nombre y apellido, sino de un profesional del turismo, con excelente currículo internacional. Cuando hace unos días el Concejal de Turismo, junto al Presidente de la Diputación, mostraba tres nuevas rutas turísticas salmantinas, se refería sin duda a ello, porque el turismo de experiencias, del que se ha abusado en todas partes, está para archivar. Si cualquier vivencia turística no nos deja un recuerdo indeleble, una emoción, no puede considerarse una auténtica experiencia, remacha con razón Mora.

De las tres me refiero a la ruta "Entre toro y dehesa", que deseamos capte mucho turismo y sirva de desahogo de ganaderos de bravo, bravos empresarios que se han quedado sin otoñada y hasta es posible que sin lidiar, o con los cercados aún poblados por uno de los animales más hermosos de la creación, como es el toro de lidia. Sobre las visitas al Museo Taurino, al coso de "La Glorieta", y especialmente a "La Ancianita" bejarana del Castañar, quiero destacar las visitas a las ganaderías bravas, para conocer la vida del toro en la dehesa.

