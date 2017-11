De la lluvia o la niebla, quizás de ambas, apareció la barba blanca, afable y sabia de Conrad Kent, explorador de Salamanca en fotografías y grabados de otro tiempo. Le debemos mucho de nuestro conocimiento del pasado: la invasión napoleónica, el siglo XIX, la Plaza Mayor, Luis Huebra€Kent ha excavado mucho en librerías de lance, bouquenistes, rastros y rastrillos, bibliotecas, archivos para conseguir una imagen de Salamanca, un dato, una curiosidad. ¡Qué buena pareja debieron hacer en la Filmoteca Regional Juan Antonio Pérez Millán y él! Recordamos de nuevo la ausencia de Pérez Millán y sentimos mucho citarle, pues sabemos cuánto le incomoda. Lo siento. Nuestro americano en Salamanca ha traído la lluvia, me dice, y le respondo que no la suficiente; otro año, con el cielo como el de ayer por la tarde hubiese descargado un diluvio. Este año parece que está de no llover. Nos quedamos, amigo, sin boletus, setas de cardo o trompetas de la muerte porque ahora entran los fríos y se acabó lo poco que se daba. Lo vimos el domingo. Salió de la lluvia o la niebla, he dicho, porque llovía, un calabobos, pero también cierta niebla había bajado porque al anochecer de las torres catedralicias apenas se veía la silueta. Ahí estaba nuestro Pepe Ledesma hilvanando metáforas con su hiedra. Nuestro Gabriel Velázquez, director de cine, debería rodar una de las escenas de su película "Folk" en ese rincón de Salamanca junto al poeta de la capa, que es patrimonio de la humanidad, de Béjar y del frío. Sobre todo del frío, ese que dicen que viene.

A media luz, los estudiantes salían de Anaya y Anayita –también de las "Caballerizas"—esquivando las casetas del mercado navideño que se inaugura este lunes en la histórica plaza. Es una buena idea y se echaba de menos. Su presencia acelera la cuenta atrás para la Navidad: este viernes se inaugura la iluminación urbana (¡por fin!) y luego vendrá ese mercado y el encuentro de payasas€Desde la calle del Tostado se aprecia cómo crece el mercado navideño hora a hora. Es una calle que se llamó antes del Trasgo, que son duendes juguetones. Siempre hemos tenido ese punto mágico, que al parecer hemos sabido exportar

