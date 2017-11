Me quedo con Aldred y Amaia

Estamos hartos de los problemas que nos están ocasionando los descerebrados independentistas, de la campaña, de unas encuestas que nos hacen sospechar que, por desgracia, no nos libramos del "más de lo mismo y con los mismos" el próximo día 21 de diciembre cuando se celebren las elecciones. Que la cerrazón de algunos les impida ver el perjuicio que están causando a todos, a pesar de que quien más ha perdido en todo esto es la marca "Barcelona", que está por los suelos. Pero cuanto peor le vaya a Cataluña, pero nos irá también al resto de España.

Estamos hasta el moño de que los partidos nacionalistas puedan "mercadear" con sus votos en detrimento del resto de españolitos y de que el Gobierno de todos negocie el "cuponazo" vasco como un peaje que vamos a pagar todos a cambio del apoyo a los presupuestos. Nos indigna y no lo entendemos, porque tampoco ha habido mucha claridad con la revisión del concierto vasco y ni siquiera se ha esperado a que haya un acuerdo global sobre la financiación autonómica.

Por eso comprendo perfectamente el enfado de algunas comunidades autónomas, como la de Castilla y León y otras del mismo signo político que el Gobierno central. Comparto con Juan Vicente Herrera su preocupación por cómo puede afectar al resto de las regiones con un régimen común y su malestar por la falta de transparencia sobre el acuerdo.

Estamos cansados también, por qué no reconocerlo, de que algunos personajes públicos crean que están dotados con un "don" especial para decir y hacer lo primero que se les ocurra sin derecho por parte del resto del mundo a que se les juzgue o se les critique. Normalmente tiene también otro "don", que es el del oportunismo. Y otros más, que es el de apoderarse de banderas políticamente correctas y socialmente aplaudidas.

