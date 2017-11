Los días después del señalado contra la Violencia de Género solemos relajarnos de golpe, como si por haber alzado la voz los días previos, y ese en concreto, hubiéramos avanzado tanto como para poder tomarnos un descanso. Lo cierto es que, hoy mismo, quizás ahora, cuando ustedes leen este artículo, en muchos hogares españoles se vive con miedo y se masca la tragedia. Cientos de mujeres se sienten atrapadas en matrimonios o parejas sustentados por la violencia, de donde sigue resultando muy difícil escapar. Ellas aguantan y aguantan por muchas razones: no se atreven a denunciar, no quieren contárselo a sus familias, temen provocar dolor a sus hijos€ En definitiva, están cercadas por el miedo. Miedo a no saber a dónde ir, a creer que las encontrarán allá donde vayan, a no poder ganarse la vida, a no poder alimentar a su prole, a no servir para nada como tantas veces les han dicho en casa, a buscar una solución que piensan que no existe€ Muchas veces —ya lo sabemos todos, porque por insensibles que seamos nos duelen las estadísticas— el quedarse, o incluso el irse, el callarse o el contarlo conlleva la muerte. Muerte completa para las mujeres a quienes asesinan y media muerte, al menos, en tantas ocasiones, para sus hijos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más