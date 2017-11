Turroneras, setas y Plaza Mayor

Si el Black Friday adelanta la Navidad, las turroneras de La Alberca hacen lo mismo: ya están en los Portales de San Antonio, ese recurso que los artífices de la Plaza Mayor idearon para salvar el desnivel entre esta y la actual Plaza del Mercado, donde se alza ese centro de peregrinación de estos días, que es el Mercado, y quien dice de peregrinación dice de espiritualidad. Las turroneras, efectivamente, están en su espacio tradicional de las últimas décadas con su preciada mercancía, ese turrón de aspecto terroso y secular, que también se ofrece en tableta, aunque no sea lo mismo. Ese turrón que suda miel cuando fuera hace calor, descubriendo así de qué está hecho, que es de la misma miel que hasta ayer se exhibió en la Feria de la Miel de Aldeatejada. Las turroneras, que solían establecerse por el puente de la Inmaculada ya están en los Portales de San Antonio y con ellas han llegado los fríos, las heladas. En los Portales están más guarnecidas que sus antecesoras, que se situaban en la fachada del Mercado que mira hacia Pozo Amarillo; literalmente a la intemperie.

La Navidad se inventó, entre otras cosas, para comer ese turrón albercano, que mi admirada Mari Luz Lorenzo ha evolucionado hacia propuestas vanguardistas con maridajes imposibles. Lorenzo y su hija siguen siendo, además, maravillosas cocineras de setas, tan escasas este año como se pudo ver ayer en la Plaza de la Libertad. Los de la asociación "Lazarillo" han cumplido de sobra con su tradición porque pensé muy seriamente que este año no había ni setas ni hongos para mostrar. Ese turrón de La Alberca, cuya fabricación ya detalló el P. Hoyos en un libro imprescindible sobre este pueblo serrano, y hacen al pie de la letra la familia Mancebo, es uno de los símbolos de esa Navidad que tenemos a menos de su mes y hacia la que avanzamos a toda máquina, no sin antes pasar por el famoso 21-D.

