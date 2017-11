El teorema de Ruquier lo deja claro: cuando hay una huelga en la enseñanza, el ministerio afirma que solo la ha seguido el 30% de los profesores. Los sindicatos suben la cosa hasta el 60%; los alumnos, según lo que cuentan a sus padres, llevan el porcentaje al 100%. El punto de vista crea el objeto, que diría el lingüista suizo Ferdinand de Saussure: lo importante no son las cosas, sino nuestra manera de percibirlas: no ven lo mismo en un árbol un leñador y un biólogo.

Hablando de puntos de vista, de percepción de las cosas: según la Unión Europea, la economía española mejora. Menos mal. Reviso las cifras y compruebo que es verdad lo que apuntan los de Bruselas. El número de millonarios españoles se incrementó en 2015 hasta llegar a 193.000 (15.000 más que el año precedente). Y aquí va otro dato positivo: muchos de los que ya eran millonarios antes lo son bastante más ahora. Todos nos alegramos por ello, naturalmente. Aunque disfrutaríamos más si no intuyéramos que lo de los millonarios tiene algo que ver con que casi tres millones de personas que antes figuraban como miembros de la clase media se hayan desplazado a lo que, con candoroso eufemismo, denominan ´zonas de vulnerabilidad´. Lo dice el BBVA, que recuerda, además, que el poder adquisitivo del español medio ha caído un 2,4% en los últimos cinco años.

