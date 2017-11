El acto público contra la violencia de género ejercida sobre la mujer, en la Plaza Mayor, tuvo su simbolismo, lo que me recordó eso que dice el profesor e investigador José María Martínez Frías: vemos, pero no miramos. Frías acaba de publicar un maravilloso libro sobre el Cielo de Salamanca que hay que leer para entender un tiempo y una cultura donde prevalecían los símbolos y todos sabían interpretarlos. Hoy, sin ese conocimiento ni un diccionario que desvele su significado, los vemos, pero no los miramos: no los entendemos. En ese Cielo de Salamanca —una tercera parte de la obra original— cada planeta, estrella o constelación está donde está por algo, porque es, efectivamente, una carta astral. Queda en sus manos averiguarlo leyendo el libro.

El acto, a mediodía de ayer, también tuvo su simbolismo; Elena Blanco, directora del Coro Francisco de Salinas, me explicó que las obras interpretadas querían representar el pasado, el presente y el futuro. Hay un pasado duro y oscuro de la violencia de género; hay un presente, duro, oscuro pero esperanzador; y hay un futuro, esperemos, pleno de igualdad y despejado de violencia. Lo deseamos así y por eso pelean desde hace tiempo Ascensión Iglesias, Esther Martínez Quinteiro, Cristina Klimowitz o Manuela Torres, por ejemplo. También Virginia Carrera, desde tiempo más reciente, pero ahí estuvo con otros representantes municipales o sindicales, igual que estuvieron Ricardo Rivero o Enrique Cabero, que, me consta, son dos referencias de la Igualdad. El Coro Francisco de Salinas cantó y llenó la Plaza Mayor de armonía, con una potencia que nos iba echando cada vez un poco más allá, y una envidia en aumento por no poder cantar como ellos. Son voces especiales. En mi caso, por ejemplo, me rechazaron para formar parte de otro coro y desistí

