Mientras la actualidad nacional se debate entre asuntos "políticocatalanes", cupos, violencia sexual como lacra en el mundo o la tragedia del submarino argentino, en nuestra Salamanca del alma por primera vez la elección a Rector de la Universidad, ha salido del Estudio para ocupar tiempo en las tertulias y en las conversaciones de la gente en la calle.

No cabe duda de que la Universidad es la mayor industria que tenemos en Salamanca y una de las más importantes de Castilla y León. Con los últimos estudios realizados, en los que se ha analizado la impronta extraordinaria directa e indirecta que tiene la Institución en nuestra economía local y autonómica, no es de extrañar que interese a toda la comunidad salmantina que sucederá y cuáles serán los nuevos vientos que soplen. Lo que suceda aquí, será referencia para otras muchas Universidades que empiezan en breve sus procesos electorales.

La Universidad además de generar conocimiento y poner en el mundo laboral a un importante número de profesionales anualmente, contribuye de manera muy notable no solo a la buena salud de la economía de nuestra ciudad y de nuestro territorio, sino que sirve de lanzadera para que se conozca a Salamanca en todo el mundo, convirtiéndose así en la mejor embajadora que tenemos.

Por lo tanto cuanto acontezca en ella, repercutirá en nuestro futuro inexorablemente.

