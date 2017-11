Black weekend

Fruto de la vida y de sus sensaciones. La buena vida produce en quienes la viven buenas sensaciones, la mala vida, malas sensaciones, y cuando no hay sensaciones es que no hay vida. Pero estamos vivos, qué remedio, y por ello ávidos de sentirnos vivos porque de lo contrario no sería vida. Y puestos a vivir, hacerlo de la mejor manera posible, o sea, recibiendo las mejores sensaciones. Cada sensación es un estímulo y cada estímulo una razón para seguir viviendo, eso nadie lo duda y por eso sin pausas buscamos estímulos que nos ayuden a ir tirando por la vida, que nos la hagan más fácil, más cómoda, más placentera€, estímulos que inyecten ganas de vivir y para eso se inventa lo que haya que inventarse con tal de estimular.

Un invento, un estimulante o como quieran llamarlo, es el exitoso black friday, importado como tantas otras muchas mercancías de los Estados Unidos con una aceptación extraordinaria, tanta que el black friday ya es una de nuestras más atractivas tradiciones, tan atractiva como la que más, con la que se inaugura la temporada de compras navideñas estimulando el arranque con importantes rebajas. La idea me parece estupenda, como todas aquellas pensadas en impulsar la dinámica diaria e impedir que se caiga en el tedio dominante de la rutina.

El hecho de que sea viernes y no otro día de la semana es porque los inventores, o sea, los americanos, que de estas cosas dan lecciones al mundo entero, decidieron elegir el día posterior al de Acción de Gracias, que es el cuarto jueves de noviembre.

