Redes antisociales

Es curioso el nombrecito que las ha bautizado y puesto, ahora de rabiosa actualidad, a las hoy llamadas "redes sociales". Sin duda que el invento de Internet está dando mucho juego y sobre todo mucho que hablar, aunque en realidad sea más bien de escribir.

Su nacimiento ya en el siglo XXI, y con la inicial e inocente denominación de Círculos de Amigos, ha venido derivando en una poderosa arma que en algún caso, como Google, cuenta con más 343 millones de usuarios. Y yo me pregunto, ¿Estamos pues en una adulteración de las redes nacidas como comunidades de personas para compartir intereses y actividades y también de información?. Me temo que en parte sí. Y lo peor es que esta parte que puede ser muy minoritaria se hace oír a base de escándalos como si fuera relevante.

Día tras día los escándalos se suceden con mayor frecuencia e intensidad. Un día es el torero muerto, estos días el Fiscal General del Estado, también muerto y ahora mismo la propia alcaldesa de Madrid, vituperada e insultada gravemente por policías municipales a sus órdenes.

Y no puede olvidarse tampoco la abundante y certera intromisión de los llamados hackers en procesos de todo tipo, sean campañas electorales como la americana, el brexit inglés, o el procés catalán, que pretenden a veces, desestabilizar a los propios estados.

La causa de parte de ello es fácil de entender: es como escribir en un periódico de publicación inmediata con alcance mundial y, claro, el afán de protagonismo de quién no tiene en su vida audiencia alguna, unido al anonimato cobarde que lo ampara, es para estos individuos una tentación irresistible e insuperable que es difícil de reprimir al igual que las intromisiones de alcance político.

