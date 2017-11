Carta astral

Estamos en el "Black Friday" o viernes negro, cita importada de Estados Unidos como Halloween. Mucho me temo que pronto estaremos celebrando el día de Acción de Gracias, sacrificando pavos y metiéndolos al horno. De momento, dejo el dato de que queda un mes para Nochebuena. Estamos en la cuenta atrás: llegarán las turroneras a los portales de la Plaza del Mercado, el encendido de la iluminación callejera, la Nochevieja Universitaria, los adornos en la Plaza Mayor, el Gordo de la Lotería pasando de largo€ No, el Rey no viene a esa Nochevieja Universitaria, que este año se desplaza también al Multiusos, acude a la presentación de un diccionario que reúne lo que llamamos español, o español sin fronteras, pero jurídico. En cualquier caso, buen día para recordar a nuestro Nebrija. Ahora que andamos dándole vueltas a qué es ser español, quizá en algún momento consideremos que serlo es celebrar más nuestras tradiciones que las ajenas; pero esto es una cosa mía, que soy un entusiasta del country, una música que llena hoy el Multiusos y con la que triunfamos allí donde nació. Juanma Tío Fernández, más conocido por InBlauk, anda por Tenessee o Texas como Pedro por su casa a pesar de ser salmantino; y lo mismo vale para Alex Carbayo, otro salmantino entregado a la causa del country con gran predicamento allá. Ambos con discos, por cierto. La posibilidad del mestizaje ya ha comenzado a transitarse y de hecho Juanma y el Mariquelo han llevado a cabo alguna iniciativa. Juanma y Alex tienen el aspecto del vaquero americano, y nuestro Mariquelo otro tanto pero en versión charra.

