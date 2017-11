Salamanca, ¿al fin verde?

Ayer recibí con entusiasmo -y también con la necesaria cuarentena que requieren estos ambiciosos anuncios públicos- la noticia de portada de LA GACETA que anunciaba la presentación por parte del alcalde de Salamanca del denominado Plan Especial de Infraestructura Verde, un complejo proyecto integral para dotar a la ciudad y sus alrededores de un pulmón urbano para disfrute de sus ciudadanos y, de paso, yo lo veo así, para combatir tanta piedra.

Que Salamanca tiene un déficit monstruoso de parques y zonas verdes, no es decir nada nuevo, aunque en general nunca, nadie, se queje de ello ni denuncie el pésimo criterio que tienen las subcontratas municipales del ramo, que confunden por ejemplo podar árboles con esquilar ovejas. Si hubiera una ley de maltrato vegetal, Salamanca no ganaría para denuncias€ De ahí, que me alegre infinito de la presentación del citado Plan a desarrollar a medio y largo plazo. De momento, me vale que el Gobierno de Fernández Mañueco muestre sensibilidad con el futuro, cómo afrontarlo y, sobre todo, como llegar hasta él y en las mejores condiciones posibles.

