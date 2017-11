A la segunda irá la vencida

El 30 de noviembre lo sabremos, Rivero o Corchado, no hay más. Suerte a ambos. Qué menos que desearle lo mejor al nuevo Rector, cuando sea elegido, por lo personal y por lo institucional, que buena falta hace un cambio por ser la única fórmula que permita mejorar un presente bastante tocado por las circunstancias, en general poco favorables. Porque la suerte que corra el Rector será la misma que corra su Universidad, en este caso la nuestra, la de Salamanca.

El prestigio de una Universidad se mide no solo por la calidad de su profesorado, que en Salamanca la hay en muchos y muy buenos docentes e investigadores, sino también en la capacidad de sus gestores, siempre mejorable. Para ello, para mejorarla, y porque llegó el momento, se elegirá nuevo Rector. Quienes le voten será porque vieron en él lo que no vieron en los demás, que sin duda motivos también tendrían para hacerse merecedores del cargo. Si el que salga es el adecuado al momento no lo sabremos porque nunca se sabrá lo que hubiese hecho o dejado de hacer el otro aspirante de haber sido elegido. La suerte aún no está echada, aun así habrá que confiar en ella y arrimar el hombro, porque la Universidad es de todos.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más