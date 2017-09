A cada vez menos días del no-referendum, el disparate en torno a Cataluña sigue en aumento. Y no solo porque tras una entrevista al presidente Puigdemont, con respuestas vacías de argumentos, ya parezca que se habla de una consulta fantasma, sin censo, sin urnas y sin papeletas; además, el afán preventivo imprescindible por ese "por lo que pueda pasar", que planea sobre cabezas catalanas y del resto de España, está obligando a tomar decisiones a un Gobierno al que se le hubiera agradecido la misma firmeza para no conducirnos hasta aquí. No la tuvo. Y de aquellos polvos, estos lodos. Entre ellos, el marrón total, de poner de acuerdo a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Y claro, si en otras circunstancias que unen más que separan los criterios de la ciudadanía y de los propios Cuerpos, como el terrorismo yihadista, no se logra armonizarlos con facilidad, imaginen ustedes en estos asuntos donde entra, ya lo saben, el sentimiento del terruño.

El asunto no pareció entrar con buen pie, porque el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, optó por no acudir al primer encuentro convocado por el coronel de la Guardia Civil, Diego López de los Cobos, tras decretarse el mando policial único para las operaciones relacionadas con el 1-O. No es que lo dejara plantado, faltaría más. Pero mandó a un sustituto en su lugar. Concretamente a Ferrán López, comisario de coordinación territorial que, con su presencia, puso en evidencia el malestar que genera en los Mossos la tutela del Ministerio de Interior decretada por la Fiscalía Superior de Cataluña.

