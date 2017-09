Si se claudica una vez...

Ayer la Universidad claudicó ante una panda de energúmenos, que se autodenominan antitaurinos, y canceló la presentación de la Cátedra de Estudios Interdisciplinares de Tauromaquia de Castilla y León. Un error garrafal que sienta las bases para que cualquier antidemócrata, irrespetuoso e intransigente boicotee todo aquello que no le guste, censure lo que no le parezca adecuado o cercene la libertad del que discrepa. Resulta paradójico que defiendan la vida de un animal y sean capaces de utilizar la violencia contra sus semejantes.

La minoría impone la "ley" de la amenaza, del miedo, y el resto claudica para evitar altercados o males mayores. Pues bien, si seguimos así, unos pocos impondrán su dictadura de terror en una democracia donde ya no se respetan ni la separación de poderes ni las leyes, que son los pilares básicos de cualquier régimen democrático.

No sé quién es el responsable de que ayer se suspendiera o aplazara un acto que iba a reunir a toreros, taurinos y representantes de las instituciones, pero ha sentado un precedente muy peligroso. No es posible que a estas alturas una minoría pueda imponer su voluntad y boicotear un acto a través de las redes sociales antes de que se celebre. Si ayer hacía falta el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar su celebración, que se hubiera pedido respaldo, que la Policía estaría encantada de poner orden, para eso están.

Seguramente esta panda de incivilizados, que se parapetan en la defensa de la vida de un animal, tengan mucho que ver con los que intentaron callar junio del año pasado, también en la Universidad, a Leopoldo López, padre del opositor venezolano condenado desde septiembre de 2015 a cumplir una sentencia de casi 14 años de cárcel por defender sus ideas. Les importa que se mate a un animal que ha nacido y se ha criado para morir en las plazas, pero les da igual que los venezolanos se mueran por hambre o por no tener medicinas para curarse, incluso aplauden que se condene a personas a vivir entre rejas por discrepar del régimen de Maduro, que a estas alturas no hace falta explicar lo que tiene de democrático.

