Reto comienza con R. Desde este periódico se planteaban ayer tres retos en uno, con premio incluido. Es de valorar la iniciativa, no solo porque uno escriba en este medio sino porque es justo y necesario, es más, es nuestro deber y salvación mover el intelecto para que Salamanca ocupe un lugar en el mapa y se hable de ella como se merece.

Lo más fácil es la queja y el lamento, la desvaloración y la crítica superficial carente de alternativas. Por población Salamanca es la ciudad número 24 si no recuerdo mal. Por despedidas de soltero y fiestas universitarias no lo sé, pero al paso que vamos como la Universidad no agudice el ingenio la cosa pinta mal. Quizá habrá que empezar por dar un trato decente al docente y no me refiero única y exclusivamente al trato económico, que también. Sanidad y Universidad riman con mendicidad y hay que reconocer que a veces en esta Salamanca nuestra es muy miserable el trato, el reconocimiento y el funcionamiento. Una cosa es la austeridad y otra la precariedad, me da igual por falta de medios o por falta de organización. Como no pongamos medios y remedios acabamos en el frente de Teruel, lo digo no desde la violencia sino porque esta ciudad es la última de España, aunque existe.

