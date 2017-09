Si no fuera por respetar la Constitución; si no fuera porque sé que detrás de uno viene el otro; si no fuera porque tengo allí familia y amigos; si no fuera por tantas otras cosas€, yo le cantaría a Cataluña aquello de Marifé de Triana: Si un querer se concluye -morena-, / dos en la mata. / A enemigo que huye, / puente de plata. Pero a quién le importa hoy lo que yo cante o digan los cuplés. A quién la insistencia de los que piden paciencia y palabra. El independentismo catalán lleva años dando la murga y ha sabido esperar. Esperar a que la desidia y los complejos nos tuvieran a punto para ponernos en suerte y entrar a matar. Siempre es más fácil meterle la espada a un toro desrazado que a uno de casta. La nuestra, y me refiero a la casta, hace tiempo que es ya solo historia y Literatura Universal. El gran Cervantes no les hubiera puesto nunca pluma a estos "quijotes de escayola", tan asamblearios, falsos y populistas, que se han aventurado a reventar el Estado español aliándose con todo aquel ansioso de atentar contra la roja y gualda. No sé a quién se le ocurrió llamar a los podemitas "quijotes de escayola". Lo leí hace unos días en un recorte que encontré en el despacho, hoy ya silencioso y vacío, de mi padre. Ya no podré preguntárselo. ¡Cachis! Esto de escribir tu columna sabiendo que tu más fiel lector se ha ido para siempre, se hace muy cuesta arriba. Porque sucede a veces, que uno solo que falte es como si faltara una muchedumbre.

¡Ah, mi adorada Cataluña! Aquella que cuando era chica yo despuntaba con mi lápiz hacia el oriente español, ayudada de una plantilla de plástico y mientras recitaba la letanía de los cabos -Machichaco en Vizcaya€ y Creus en Gerona-. ¡Ah, mi querida Barcelona! La del seny catalán. Esa suerte de término que Menéndez y Pelayo definió como "iluminado por la antorcha del sentido común y asido siempre a la realidad de las cosas".

