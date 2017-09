Ayer y hoy

La Diputación reunió ayer a los nueve Presidentes que ha tenido durante la democracia. He conocido y tratado a todos, con mayor o menor empatía. Y da idea de mi longevidad haber conocido y tratado, también, a los últimos de la dictadura, Jerónimo Urbina, Antonio Estella y Julio Rodríguez, unos "tíos", o sea. Me sucede en todos los órdenes de la vida, que no es que haya frecuentado a tres generaciones de muchas familias – los padres de la postguerra, sus hijos y nietos -, sino que en ese conocer voy por la cuarta generación. Hasta hace unos años pude decir con Campoamor "las hijas de las madres que amé tanto, me besan hoy como se besa a un santo", pero esas hijas ya son madres y algunas abuelas. A algunos les diría ¡qué viejos estamos!, pero esa cruda realidad, las injurias del tiempo, es tan molestiza como decir que gordo te has puesto o que poco pelo te queda, comentarios tan usuales entre nosotros como poco diplomáticos. Afortunadamente viven todos y que Dios los conserve.

¿Y a que coños viene esto?, se preguntarán ustedes. A que ayer felicité, puntual como cada año, a una amiga, nacida como servidor en septiembre de 1940; a que LA GACETA publicó esa foto de los Presidentes de la Corporación Provincial, sobre cuyo currículo y gestión pública me gustaría opinar y no quiero, por no "hacer mas amigos" – que ya ha hecho uno demasiados -, es decir, para evitar comparaciones y enojos (quienes me piden que escriba unas memorias ignoran el peligro que uno tiene cuando se sincera); obedece también a que acabo de cumplir nada menos que veintidós años colaborando en estas páginas, donde milagrosamente los responsables aún no se han hartado de mi, y lo siento por mis "deudos" ( o sea, por los que me quisieran ver "desplumado"); y a que no me sale de los compañones escribir de Cataluña, aunque acabaré sucumbiendo a la puñetera actualidad.

