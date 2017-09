Del referéndum al circo

Y ahora qué? Después de que la Justicia desmontara la organización del referéndum ilegal de independencia, el domingo no sobra Policía ni Guardia Civil en Cataluña, colaboren los estibadores o no. Total, el apoyo de estos trabajadores portuarios a los independentistas simplemente les ha dejado en ridículo porque a Interior le da igual que muevan ellos contenedores o no. Bendita liberalización de este sector.

Y lo difícil para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil será aguantar, como están haciendo, las provocaciones de los independentistas sin tener además a los Mossos como aliados, porque ha quedado demostrado, y ojalá se tenga después en cuenta, que los de Trapero sólo se mueven si les llama a capítulo el juez. En ningún momento habría sido mejor recibida la equiparación de sueldos de Policía Nacional y Guardia Civil con los Mossos: con lo de estos días, suena incluso injusto hasta que ganen lo mismo.

Aunque de momento, y hasta que el PNV se aclare, la aprobación de estos presupuestos tendrán que esperar. Sobre la mesa está su negociación particular con Rajoy sobre más competencias para el País Vasco y el momento catalán no le parece a Urkullu el más oportuno para posicionarse al lado del PP, aunque Cataluña se salte la Ley, la Constitución y hasta su Estatuto. Se trata del PNV, con la mirada puesta siempre en lo que hace Cataluña, por si le sale bien.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más