Y aquí, ¿cuándo llueve?

En los corrillos de La Salina hubo quien me recordó a quien pudo ser presidente de la Diputación y se quedó con la miel en los labios como consecuencia de una conspiración, según unos, como resultado de un pacto democrático, según otros. Fue aquel un escándalo importante y el principio del fin de la carrera de quien estaba llamado a ser presidente provincial porque controlaba al partido y los pueblos gracias a lo que guardaba en sus famosos cajones. Hablo de Casimiro Hernández, cuyo recuerdo, ayer, me trajeron algunos de los presentes en el patio del palacio provincial, con años, con experiencia, con callos en el alma y arrugas en el carné del partido. Casimiro Hernández es hoy un observador de lo que ocurre y un lector insaciable de periódicos, con cuartel general en "Las Torres", en la misma Plaza Mayor por donde fue paseado a hombros por sus incondicionales aquel día mientras se proferían gritos contra los acusados de haber quebrado la democracia en la Diputación Provincial. Estuve en la votación de aquel pleno en el que se elegía presidente y aquel ambiente revelaba que algo iba a pasar como así ocurrió. Cuando se descubrió el pastel ya era muy tarde: la suerte de Hernández estaba echada y la de José Dávila, el presidente elegido, también.

Ayer, en el Día de la Provincia, se homenajeó a los presidentes democráticos de la Diputación: Gómez Rodulfo, Melero (se le ha puesto cara de senador), Dávila (sigue sin poder con la corbata), Charo Diego siempre indignada), Fernández Mañueco, Isabel Jiménez, José Muñoz, Gonzalo Saiz (mantiene el bigote, el segundo más popular de la política salmantina, y unas marcadas ojeras) y Manuel Sánchez Velasco. Me vi mayor porque les conocía a todos y a todos les vi gobernar.

