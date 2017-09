Si una palabra resume el sentimiento de muchas personas ante el pseudoreferendum catalán del domingo 1 de octubre, es la de hastío. La gente normal, la que anda por la calle y va a lo suyo, que es ganarse los garbanzos para su familia y tratar de sobrevivir, que ya es difícil, cuando le sacas el tema expresa con un gesto que no deja lugar a dudas su hartazgo: de qué vale hablar, parecen decirte, si esto no tiene remedio. Es la sabiduría popular, incapaz de entender que hayamos llegado hasta aquí. Por eso, respiran cuando se echan cuentas y ven que solo quedan nueve días para que todo acabe.

¿Pero acabará todo en nueve días o más bien empezará otro calvario, otro procés interminable? Soy de los que piensan que llevamos cuarenta años tocándonos el violón en esta cuestión, vamos, me refiero a los que mandan y han mandado antes que ellos o hecho como que mandaban. La estrategia desarrollada desde el comienzo ha sido dejar que el problema se solucionara por sí mismo, pero este planteamiento es suicida: ningún problema se arregla sin más, sino aplicando las medidas convenientes. En este tiempo Cataluña ha ido a su aire y cuando los desafueros provocaban el escándalo, se hacía como que no se oía ni veía, aunque hubiera sentencias de por medio para poner las cosas en su sitio y que dormían el sueño de los justos.

