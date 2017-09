Palabras y tuteos

Una de las pruebas evidentes de que el hombre está cerrando su círculo evolutivo, con un regreso a sus orígenes, al mono, es sin duda el lenguaje: no sabemos hablar. Hablamos cada vez menos y hablamos cada vez peor. De leer y escribir, mejor no decir nada, aunque mis amigos de "Santos Ochoa" (Raúl y Cele, ex de la añorada Cervantes) me dicen para darme una alegría que se siguen vendiendo libros y a buen ritmo€ Mientras hay vida hay esperanza, desde luego, aunque estoy convencido que llegará el día, y no tan lejano, pues ya vemos casos a nuestro alrededor, que la comunicación será muy básica, casi una comunicación gestual, onomatopéyica€ El zoo en la calle.

A nadie, ni al más tonto, se le escapa que hemos llegado a niveles de comunicación de auténtica supervivencia, aunque algunos, más pedantes que otra cosa, se empeñen en rebuscar y meter con calzador palabras o expresiones para tratar de dar lustre a sus huecos mensajes. "Poner en valor", "dar visibilidad", "transversal", o "proporcionalidad" son cuatro ejemplos de uso estúpido del lenguaje para no decir nada aparentando que se dice algo. Habría que preguntarle a todo el consejo de Ministros y a su presidente, el señor Rajoy, qué quieren decir cuando dicen que en el feo asunto catalán van a actuar con "proporcionalidad", ¿acaso qué vamos a tratar a los independentistas como lo que son, unos nazis y unos delincuentes? Eso sí sería proporcional y sobre todo democrático y de Justicia.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más