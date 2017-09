Medallón universitario

Una vez eliminado el medallón de Franco, el primero del Pabellón Real vuelve a ser el un rey, además salmantino: Alfonso XI, conocido como "El Justiciero". Había nacido en Salamanca en plena canícula, 13 de agosto de 1311, y de su descendencia destaca su hijo Pedro, apodado "El Cruel", que es el ocupante del segundo medallón de ese pabellón ya dedicado íntegramente a la corona, como estaba diseñado. Franco fue expulsado de dicho pabellón y ni este ni la Plaza Mayor se han caído. Antes del medallón de Alfonso XI, El Justiciero, no hay nada, pero puede haberlo ya que la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento podrían acordar que un nuevo medallón estuviese dedicado a Alfonso IX de León, al que le correspondería ese lugar por ser monarca, por antigüedad (nació en 1171) y por haber sido el artífice del Estudio General de Salamanca, que daría lugar a la Universidad de Salamanca hace ochocientos años. Alfonso IX fue muy citado la pasada semana en la inauguración del curso universitario. Lástima que no fuese salmantino, aunque nació cerca, en Zamora, y si el asunto sale adelante conozco a unos cuántos zamoranos que me van a dar la brasa con el tema.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más