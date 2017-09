Es hora de revisar el uso de la Plaza

Las Ferias y Fiestas han terminado afortunadamente sin incidentes, que es lo más importante. Después de los atentados de Barcelona y Cambrils había miedo y se adoptaron más medidas de las que ya se habían puesto en marcha en Navidad o Semana Santa, iniciativas que sin lugar a dudas han generado molestias y trastornos a los vecinos. Pero hay que reconocer que el dispositivo de la Policía e iniciativas del Ayuntamiento, como la incorporación de voluntarios de Protección Civil, han resultado muy positivas. Incluso los cortes de las calles del centro, con los inconvenientes e incomodidades que pueden haber causado a los salmantinos, han sido acertados.

Pero llegada la hora de hacer balance, el Ayuntamiento tiene que reflexionar de una vez por todas sobre el uso de la Plaza Mayor como escenario de conciertos multitudinarios y de otras actividades pasadas de decibelios. No hay ninguna duda de que la Plaza es el mejor escaparate posible para organizar cualquier cosa. En este tema no hay discusión posible. El éxito de público está casi, casi asegurado y si se pregunta a los ciudadanos sobre el mejor lugar para organizar los conciertos, seguro que la mayoría de los encuestados dirán que el ágora. Pero, ¿realmente estamos preservando y cuidando nuestro monumento más emblemático y valorado por quienes visitan la ciudad? Yo creo que no.

Que los conciertos en la Plaza han sido un éxito era algo esperado. Casi todo lo que se celebra en este imponente recinto tiene garantizada una "buena entrada". Pero deberían plantearse si no existen mejores lugares para la celebración de este tipo de actividades musicales con exceso de ruido y de gente. Yo creo que Salamanca cuenta con muchos otros sitios donde se pueden organizar conciertos y no cerrarse en banda, como hizo ayer el concejal de Cultura, Turismo y Festejos, Julio López Revuelta.

Es una cuestión de preservar un monumento que es único y también de permitir que las personas que visitan durante los primeros días de septiembre Salamanca puedan disfrutar de una de las plazas más bellas del mundo. Mala publicidad estamos haciendo si quienes nos visitan no pueden disfrutarla porque la encuentran llena de "estaribeles", como ocurre con las ferias del libro.

