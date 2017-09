Billetes en el inodoro

La realidad supera a la ficción. Lo decía Wilde (o al menos a él se le adjudica la frase ) y nadie se atreve ya a dudarlo. Si a mí se me ocurriera escribir en alguna escena de mi próxima novela que la policía había encontrado grandes masas de billetes de euros primorosamente triturados con tijeras, seguro que alguien con cara de saberlo todo me espetaría: "no es verosímil". En efecto, no lo es. Pero si real. Ha ocurrido en la ciudad suiza de Ginebra. Allí los recortes de miles y miles de euros han atascado los inodoros de un banco y de tres bares de la ciudad. La policía se está volviendo loca tratando de averiguar de dónde proceden esos dineros de dos damas españolas que, presuntamente, podrían haberse deshecho de ese modo de un antiguo depósito.

Todo tiene que ver con que, en los bancos, como es natural, ponen a disposición de los clientes con caja fuerte, el correspondiente cuarto de baño, por si, mientras recuentan sus billetes o lo que sea, sienten alguna necesidad fisiológica. Y claro, alguno de ellos debe aprovechar la circunstancia para cortar en pedacitos un dinero opaco que ya no sabe cómo justificar. Antes, cuando la siempre complaciente Suiza tenía otra legislación bancaria no había problema, pero ahora con la nueva, que entró en vigor este mismo años, las cosas se están poniendo más difíciles para los defraudadores.

