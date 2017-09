Retrato actualizado del tratante

-A la atención de Santiago Juanes-

Finiquitada la Feria y su colofón de ruidos interminables, quiero dar noticia actualizada de los tratantes, de los ganaderos de porcino y chacineros, que han vuelto a ocupar como desde hace más de un siglo, los soportales de la Plaza Mayor, con las voces de sus corrillos más entusiastas en la porfía del trato. Y aunque la imagen que ofrecían los corros parece idéntica a la de años anteriores, el espectador avezado descubre en ellos nuevas formas y hábitos acordes con los tiempos que corren.

De entrada se aprecia que es un sector en auge, los cochinos y los jamones valen mucho dinero desde hace algunos años y eso da lustre y prestancia a sus gentes. No vean qué zapatos calzan los propios, Lotus y Sebago a estrenar, y camisas de postín con el emblema del caballo o con motivos taurinos en la pechera, que han sustituido a aquellas apátridas camisas de rayas de hace años. Relojes de oro de las mejores marcas Rolex, Cartier, que auxiliadas por los móviles de más prestaciones, dan a los corrillos un aspecto de opulencia entre señoritinga y rústica muy literaria.

Se nota que los tratos, como los tiempos que cantaba Bob Dylan, están cambiando y ahora, cuando la discusión sube de tono para ajustar el precio de una partida de primales de siete arrobas, si comprador y vendedor no se ponen de acuerdo, el tratante que intermedia saca la tablet, teclea un par de consultas a la Lonja De los Pedroches, o a la de Zafra y ajusta el trato avalado por la información digital.

Pero no sólo el atuendo y la información han cambiado, tambien es diferente la forma de alternar. Si hace años los mostradores no daban a basto en refrescar botellas de fino de Jerez para esta clientela, lo que se bebe hoy es cerveza en todas sus variedades, con importante presencia de la sin alcohol y la combinada con limón, que ya sale mezclada del grifo del cañero.

Demandas más ligeras y saludables, para mantenerse serenos a lo largo del trato y no caer en el entusiasmo etílico que tantas veces descabaló un acuerdo, pero que tanta chispa e ingenio añadía a la conversación. Y algo muy importante que merece reseña, nuevas generaciones de jóvenes acompañan a sus padres en los corros.

