Movilidades

Se acabó lo que se daba. Las casetas de la Feria de Día echan el cierre esta noche y hasta el año que viene, que ya veremos. Digo ya veremos porque escucho comentarios sobre casetas que serán indultadas y otras que pasarán a mejor vida. Algunas, sencillamente, no abrirán porque sus hosteleros se han quemado en esta edición. Algo parece que se mueve. Quedan flecos, como algún día más de caballitos y una tarde de caballos en La Glorieta, pero lo fundamental pasa a la memoria en un ejercicio de movilidad automática. Estamos en la Semana de la Movilidad, tras una semana de todo tipo de inmovilidades, y se ha citado en La Glorieta en abundancia esto de la movilidad. Los toros se movían según el caso mientras los toreros salían todos por la puerta grande, como si no hubiese otra puerta de salida en nuestra plaza de toros. El viernes salieron por la grande los tres toreros si bien no coincidí con nadie que estuviese de acuerdo con el trofeo: ¿qué sucedió, pues? Quizás estemos ante un fenómeno digno de ser incluido en el Cossío. También salí por la misma puerta, a la vez, camino de mi ración anual de rabo de toro en casa de Germán Hernández, Casa Paca, antes de caer en las artes de Aurora, una ibicenca que se ha afincado en Salamanca desde su Ibiza para crear cócteles en el Doctor´s de Paco Novelty: acaba de llegar de un campeonato del mundo de coctelería en el que ha conseguido la medalla de bronce.

