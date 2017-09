Inteligencia contra la locura separatista

Seguro que no era su intención, pero cuando el rector Hernández Ruipérez condenó el comportamiento de las autoridades separatistas catalanas y afirmó el pasado jueves, en su discurso con motivo de la apertura del curso, que "callar en este momento, inaugurar el curso de las universidades españolas como si España no tuviera la crisis institucional más importante desde el 23 de febrero de 1981, sería mantener un silencio indigno", dejó fuera de juego a las altas autoridades que le acompañaban y que, o pasaron de puntillas, o sencillamente se olvidaron de expresar su apoyo al Gobierno y a los demócratas cuando está en juego la unidad de la nación.

El Rey Felipe ya había realizado unas declaraciones contundentes el día anterior, pero tanto el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, como el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, desperdiciaron la ocasión de utilizar el altavoz que suponía el acto de apertura del curso del VIII Centenario de la Universidad para lanzar un mensaje contra la locura secesionista, muy necesario en estos momentos, y más cuando había tres rectores catalanes entre las autoridades académicas presentes en el Paraninfo.

El rector comentó después que había mantenido una breve charla con los tres representantes catalanes y que le habían mostrado su comprensión; lo que no sabemos es lo que les dijo el Rey, que pidió reunirse en un aparte con ellos durante el vino español que siguió al acto inaugural, aunque podemos suponer que no distaría mucho de lo apuntado minutos antes por el rector salmantino, cuando condenó a los secesionistas y reiteró la necesidad de volver al camino de la cordura y la legalidad.

