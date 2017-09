"Salamanca la blanca quien te mantiene"

El ataque directo o indirecto al sentimiento de pertenencia y lucha por la tierra que te vio nacer, puede llegar a ponerte en el disparador.

Septiembre en nuestra ciudad es un mes de reencuentros. Todo parece juntarse, el retorno de las vacaciones, el encuentro con los amigos que se fueron y deciden volver a esta hermosa ciudad en fiestas.

Sí, regresan a la ciudad en la que vivieron, se formaron y de la que un día decidieron pasar página y marcharse, bien porque no pudieron terminar aquí sus carreras, bien porque se fueron en "busca de una estrella fugaz".

La Feria de ganados, la Hípica o los Toros se convierten en ágoras perfectas para ese reencuentro en el que unas veces aparece la nostalgia positiva y en otras desgraciadamente asoma, como un iceberg, esa nostalgia repleta de reproches y desprecios soterrados que se entremezclan con un cierto aire de superioridad respecto del "pobre desgraciado" que decidió quedarse en este "pueblo de la meseta".

Este ojo que observa está cansado y harto de oír a los que se marcharon: esto está muerto, aquí no hay futuro, en esta ciudad no hay nada que hacer, para poder "hacer" o "ser" algo hay que irse€y un sinfín de retahílas y muletillas, que válgame Dios te dan ganas de decir: pues vete y no vuelvas, que para ser esto un desierto en la nada y lleno de cadáveres, bien que te gusta venir.

