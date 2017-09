El día del fin del mundo

Se acabó lo que se daba, bueno, no del todo porque todavía nos quedan las atracciones de La Aldehuela y el broche de oro de rejones el día de San Mateo, más cinco días de verano y dos semanas por delante para el 1 de octubre, cuya llegada temen algunos más que al día del fin del mundo, como si al siguiente ya nada quedase ni nadie para contarlo. Qué pronto pasa el tiempo. Sí, pasa pronto tanto para lo bueno como para lo malo, aunque para lo bueno más rápido que para lo malo, por lo que es cosa de saber esperar. Pero el que espera desespera —dice el dicho— y es verdad, porque de esperar soluciones desesperamos al ver que no acaban de llegar, que el tiempo se echa encima y que ya están en campaña, lo que significa que ha empezado la cuenta atrás hacia el 1 de octubre, sin posibilidad de retorno ni nadie quien lo pare.

Y mientras tanto, a echar cuentas. Es una forma de buscar entre los números el consuelo que fuera de los números no hay manera de encontrar, pensando en que los números no engañan, y es cierto que no engañan cuando las cuentas se hacen bien. Por ejemplo: El pasado lunes, día de la Diada, acudieron a la manifestación un millón de personas según los organizadores; 350.000 según la Delegación del Gobierno y 225.000 según la Sociedad Civil Catalana.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más