Dos fiestas opuestas

Estamos en fiestas, de eso es algo de lo que todo el mundo se ha dado cuenta, vamos que hasta el más despistado entre casetas, conciertos, concursos€ Algo habrá sospechado. Pero no somos los únicos que estamos celebrando algo, qué va, en Cataluña tienen también una buena fiesta montada.

Oye, y son fiestas que no tienen nada que ver, que son opuestas, pero que ambas dan mucho que hablar. Porque mientras nosotros vamos felices a comer panceta (o similares) a las casetas que salpican la ciudad, ellos, no tan felices, tiran de jeta que de eso tienen un rato.

Puigdemont y sus amiguitos de la venda en los ojos, están montando un buen "sarao". Si en Salamanca tenemos conciertos, y muy buenos, por cierto, ellos son más de dar el cante con una pataleta encima, que habría que pensarse si no les vendría bien que un buen maestro los pusiera de cara a la pared.

