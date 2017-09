Catástrofes varias

Con esa profunda ingenuidad de los niños mi nieta decía el otro día, asustada, que qué pasaba con tanto huracán, terremotos, volcanes, incendios y demás sustos que nos acucian día a día. Pero lo que no sabe ella, y mejor que no lo sepa, es que tenemos otros huracanes y terremotos en un campo no comprendido todavía por los pequeños, como es el político, en el que el ojo del huracán se ha instalado en Cataluña.

Dirán ustedes que ya está bien de dar vueltas a la noria, y mucho más en fiestas, que les deseo felices, pero por más que tratemos de sustraernos a la marejada o tsunami político citado, sus ondas nos llegan a todos. Y es que, efectivamente, aunque poco queda por decir, no es menos cierto que todavía es mucho lo que queda por pasar.

