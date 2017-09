En verdad son auténticos golpistas

Me tienta recordar ahora, cuando hasta los columnistas más circunspectos se han caído del guindo, las críticas, siempre cariñosas, que algunos compañeros de profesión y amigos me han venido regalando desde hace más de tres años, cuando comencé a llamar ´golpistas´, con todas las letras, a los nacionalistas catalanes. "Te has pasado, se puede no estar de acuerdo con ellos, pero representan una opción democrática", podía ser el resumen de los reproches, que escuché entonces complacido, en la seguridad de que el tiempo desvelaría también a los cándidos pseudoliberales el verdadero pelaje de los Mas, Puigdemonte, Junqueras y sus otros camaradas cupaires.

Sonaban muy fuertes en aquellos momentos, pero los adjetivos ´golpista´ y ´secesionista´ estaban escritos con la plena convicción de que se ajustaban a la cruda realidad de lo que estaba ocurriendo en Cataluña y en España. "Populares y socialistas deberían aprender de Arturo Mas, que ha sacrificado lo poco que le quedaba de dignidad y de prestigio para favorecer el proceso, y de los partidos golpistas catalanes, que saben aparcar sus diferencias para conspirar contra España. Si ellos están unidos y los partidos constitucionalistas, incluido Ciudadanos, no demuestran altura de miras y sentido de Estado para forjar una alianza por el bien de la nación, cualquier disparate es posible", apuntaba entonces en esta misma página.

Los sucesos de los últimos meses han hecho que esos adjetivos se queden ahora cortos a la hora de describir las tropelías y los desmanes con los que pretende destruir España esta panda de facinerosos (calificativo que les cuadra a la perfección, porque se refiere a los delincuentes habituales, y los separatistas están incumpliendo todas las leyes, incluidas las más sagradas como la Constitución y su propio Estatuto de Autonomía, día sí y día también).

