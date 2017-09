Santos Carrasco (II)

Al hilo de la concesión por parte del Consejo "Carne de Morucha" de su insignia de oro a Santos Carrasco, reproduzco el artículo que publiqué en estas mismas páginas hace ahora nueve meses, a ver si se dan por aludidos.

"Suponiendo que los actuales responsables del Consejo Regulador de la DOP de Guijuelo tuviesen un ataque de lucidez mental, cosa bastante poco probable, se pondrían a organizar un homenaje a Santos Carrasco, el que fue alcalde de la localidad chacinera y promotor e impulsor de la creación de esa DO. No sé si esos responsables conocerán la historia, pero por si acaso están en la ignorancia suprema, bueno será contribuir a sacarlos de ella, para que no encuentren excusas. Fue allá por el año 1985, justo poco después de que, primero, se cerrase el acuerdo político para la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) y, luego, se firmase el Tratado de Adhesión en junio de ese mismo año. El sector del porcino resultó mal parado en la redacción de ese texto por culpa de la Peste Porcina Africana, la famosa PEPA.

