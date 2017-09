Esencias taurinas

Las Ferias son lo que han sido siempre, con algunos cambios, más bien puestas al día, pero en el fondo se mantienen y continúan dando lo que siempre han dado porque el motivo de ellas poco ha variado. Si a los jóvenes de hoy los llevaran a las ferias de los viejos (también de hoy) notarían entre ambas muchísimas diferencias de las que los viejos aprecian entre las de su niñez y las de su vejez, que seguirán siendo sus Ferias de toda la vida en tanto no les quiten la procesión y los toros, que son sus verdaderas esencias, por lo que mientras haya ambas cosas habrá Ferias.

Nadie duda de que el mercado asnal hoy no tendría clientes, tampoco duda nadie de que los tiovivos que plantan en el Real no son como los de entonces, han mejorado bastante, y que otros muchos detalles marcan no pocas y muy notables diferencias porque los tiempos evolucionan y con los tiempos todo lo demás, hasta las Ferias, que son lo menos propenso a los cambios si ello supone perder esencias. Así, las tradicionales Ferias y Fiestas mientras no pierdan sus esencias y sigan siendo tradicionales tendrán futuro.

Poco frecuento las Ferias de ahora, pero recuerdo las de entonces, a las que más de medio siglo las separan. De aquellas recuerdo sus esencias, la del incienso en las calles durante el paso en procesión de la Patrona y la de los habanos y vegueros que en los tendidos se fumaba el respetable durante las corridas.

