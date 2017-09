Ciudadanos se ha retratado

Le interesa a Rivera perseguir la corrupción o hacerse la foto delante de los juzgados para desgastar a su enemigo a costa de cualquier cosa? Desgraciadamente, y a juzgar por lo que está ocurriendo en Salamanca con Ciudadanos, tengo que concluir que su partido está utilizando la justicia y las comisiones de investigación para apoltronarse en la política y vivir de ella.

Rivera podrá esconderse tras la excusa de que no se entera de lo que ocurre en cada una de las 50 provincias, más las dos ciudades autónomas, pero su obligación es hacerlo. En esto, como en el principio de Derecho: el desconocimiento de lo que ocurre en su partido o lo que hacen o dejan de hacer sus cargos públicos, no le exime de la responsabilidad que tiene como presidente.

El partido de Albert Rivera está utilizando las comisiones de investigación y las denuncias ante los juzgados en beneficio propio. No por su compromiso de transparencia y regeneración. Al menos en Salamanca no es el objetivo de quienes controlan el partido naranja. Y es de suponer que cuando desde la dirección nacional se alientan estas prácticas corruptas en una provincia, puede ocurrir lo mismo en el resto.

El pasado miércoles, Alejandro González Bueno, portavoz en el Ayuntamiento de Salamanca y secretario de Organización de Ciudadanos y, Manuel Hernández, portavoz en la Diputación, convocaron a las medios de comunicación delante de los Juzgados de la plaza de Colón "para poner en conocimiento de la Fiscalía" la adjudicación de la gestión de la Guardería de Villares a una empresa participada por la cuestionada sociedad "Mis pollitos". Ellos sabían que tal adjudicación no había existido, porque la única empresa que se presentó al concurso no cumplía el pliego de condiciones y por tanto, el concurso se había quedado desierto. Conocedores del asunto, intentaron engañar a los periodistas convocados, no escucharon a sus compañeros de Villares de la Reina — al menos a tres de los cuatro—, que les advirtieron del error y de que no podían hacer esa denuncia porque no había adjudicación, y a pesar de todo, se hicieron la foto.

