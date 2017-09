Nos empeñamos siempre en hacer lo prohibido, y deseamos aquello que nos es negado. ¿Por qué deseamos especialmente lo que está prohibido? Nos gustan las peras robadas, no por necesitarlas sino por el mero deseo de robarlas, sin más. ¿Por qué actúa el hombre así? ¿Qué mal está en su interior del cual como el árbol malo brotan frutas malas?

Todo hombre en una u otra forma es injusto, sabe que no es inocente. Puede negar o reprimir su pecado pero no puede vencerlo y quitarlo de su ser y su conciencia. Y yo me pregunto. ¿Cómo ser justo? ¿Quién nos librara de este peso de muerte? Pero todo mortal si no se aturde ni se ciega su conciencia, sabe que es él quien tiene que dar razón y justificarse de sus hechos.

En lo que llevamos de este siglo XXI, no sé, qué está pasando, parece como si la maldad triunfara sobre el bien. Todo se quiere destruir incluso las cosas buenas de la vida, existe un cierto desorden argumental. Vemos como un retorno al desastroso siglo XX. Pero eso sí, el siglo pasado estuvo mejor organizado. Podríamos dividirlo en bloques, cada uno por el dominio de un solo argumento: la desintegración de la Rusia zarista y la llegada comunista. El aumento del fascismo y el nacionalsocialismo. Derrotados ambos. Menos en España, que no participo en la segunda GM, cuando ya tenía las lanchas al otro lado del telón.

Guerra Fría y luego derrota parcial del comunismo, aquí con el sobrante ideológico posterior a la caída del Muro, obligó a los "marxistas" a inventar juguetes humanos nuevos y nuevos lugares para perpetrar el mal. A pesar de que habíamos estado en el momento perfecto para que se cumpliera una de las profecías de la Historia, la consagración de una única democracia liberal tan grande como el planeta que regiría los destinos humanos sin volver a pegar un tiro.

