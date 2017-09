Sí señores, Salamanca está en fiestas, es una auténtica gozada ver subir y bajar mareas de gente desde la Plaza al Puente Romano, dirigirse al mercado renacentista al lado del Palacio de Congresos, los fuegos artificiales, la música, mil actividades programadas desde la Concejalía de Festejos y la colaboración de muchas personas. Salamanca tiene vida, está viva. De repente esta Salamanca nuestra, a veces tan apagada, tan mustia, cobra vida y parece venirse arriba. A lo mejor tenemos que aceptar las casetas como animal de compañía, no pasa nada, todo sea por la causa. Es cuestión de acostumbrar a parte de la ciudad a que sufran con paciencia el olor a fritanga y alguna que otra micción fuera de tiesto.

Da gusto ver a Salamanca en fiestas, con este bullicio. Lástima que tengamos que vivir añorándolo el resto del año porque a partir de San Mateo vuelta al baile rutinario de una ciudad que se apaga. De nuevo, una llama mortecina parece ser la luz de la ciudad, el espíritu de vida que estos días se respira por las calles solo resucita los jueves, cuando los estudiantes salen a disfrutar de la noche salmantina. Es verdad que las fiestas de las distintas facultades y las grandes despedidas de soltero, junto con la Nochevieja Universitaria, dan vida y prestigio a la ciudad, poniendo de manifiesto el nivel que tenemos, el nivel de la hostelería, discúlpenme por la ironía pero no puedo por menos. A mayores, me solidarizo con el Plan Municipal para la Droga, sobre todo en el campo de la prevención. Ardua tarea la de todos ellos cuando los elementos están en contra, empezando por los de casa. Ya sé que una cosa es predicar y otra dar trigo, que jugar con las cartas que se tienen en la mano a veces no es fácil, sin duda, pero a veces si no se sabe jugar es mejor retirarse.

