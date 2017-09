Y mañana más

El programa de celebraciones no se agota y cuando no es por un motivo es por otro, y cuando se acaban los motivos se inventan otros, cuantos sean necesarios, el número no es problema, y así asunto queda resuelto. Aburrirse no se van a aburrir, de eso estén seguros, ellos, por supuesto, porque a nosotros nos aburrieron hace ya tantísimo tiempo que no recuerdo cuánto y aburridos seguimos, más que nunca.

Desde sus últimas apariciones, de eso hace poco menos de un mes, se está luciendo el personal y, no solo eso, se está retratando como lo que realmente es. Quien no se dé cuenta de ello es porque está con ellos. El resto lo tiene claro. Todo lo que viene ocurriendo es un contrasentido. No tiene ni pies ni cabeza ni nada por donde agarrarlo, bajo la bandera roja y gualda. Son los colores de la señera, o sea, los mismos que los de la bandera aragonesa, que es la que Cataluña ha hecho propia adornándola con unos detallitos que la distingue, como la valenciana y la balear, que son todas ellas la aragonesa, roja y gualda, como la banderita española de la copla, porque tan "rojigualdas" son la una como las otras. ¿No habían caído en este detalle?

