Nos llegó el turno

No iba a ser Salamanca menos que los demás y ya estamos metidos en fiestas, las de la Virgen de la Vega, Patrona de nuestra ciudad cuya ofrenda floral, que ya ha adquirido los requisitos propios de la tradición se celebrará esta tarde con todos los honores que la Patrona merece. Hoy nos estrenamos. A ver cómo acaban. Todo inicio festivo es bueno y más en un momento tan oportuno, coincidencia que hace la vuelta de vacaciones menos traumática, amortiguando el golpe y haciéndolo bastante más soportable.

Pues ya estamos en ferias y fiestas. Y ahora qué. Pues ahora a disfrutar de ellas, qué remedio. Si no tiene posibilidad de evitarlas, intégrese directamente y vívalas lo mejor que pueda.

Salamanca se une a media provincia, también a media España, para celebrar a su Virgen. La otra media ya la celebró el 15 de agosto y lo que dije entonces lo repito ahora, pero al revés, a esa media España que está de fiesta se apunta la otra media que no lo está y así, juntos, tratan de olvidar el presente, aunque sea por unos pocos días y, de paso, se preparan para sobrevivir a la actualidad el resto del año, porque la que se espera va a ser fina.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más