Veinte años para nada

Hoy hace veinte años moría Miguel Ángel Blanco, un chaval que no hizo nada salvo creer que era un ciudadano normal en un país normal (y democrático), y en una tierra, el País Vasco, que algún día tendría futuro gracias a gente como él. No lo tuvo porque futuro se escribe con luz, no con oscuridad y con las meninges heladas. Limpiaron litros y litros de sangre con la manguera, rasparon los restos de masas encefálicas de las paredes, se creyeron sus propias mentiras, soltaron a los hijos de la gran puta (siguen saliendo y siguen bailando), los hicieron concejales, alcaldes, diputados, eurodiputados, y lo que hiciera falta. Jeff Koons puso un perrito en el Guggenheim de Bilbao y a otra cosa mariposa, ¡qué bien se come en el País Vasco! Ven y cuéntalo€

Hoy hace veinte años que moría un chaval ejecutado sumarialmente por los nazis vascos (o maquetos vascos), por ellos, y por quienes les jaleaban y les jalean, sus familiares, o sus amigos, los mismos que hoy se sientan hasta en el mismísimo Congreso de los Diputados, sede de una democracia que ni es democracia ni es nada€

