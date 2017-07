Levantarse cada mañana tiene, aparte del esfuerzo inmenso que para muchos supone, una dosis considerable de heroísmo, más aún en aquellos que lo hacen con el decidido propósito de afrontar la jornada con la intención de hacer lo que ha de hacerse conforme al compromiso cotidiano que cada cual se marca no solo con uno mismo, también con los demás, y empieza el día oyendo o leyendo la actualidad política con la que, de entrada, se le cae a cualquiera que tenga un mínimo de decencia el alma a los pies sin que ello les impida cumplir con su compromiso cotidiano.

Estos últimos días han proporcionado no pocas razones a los que ante la primera contrariedad que les surge nada más despertar dicen mirando por la venta al exterior como quien mira al futuro: "hay días en los que es mejor no levantarse€", sentencia que adquiere entre quienes se consuelan en ella una dimensión heroica solo por el hecho forzoso de tenerse que levantar todos los días, y además con optimismo.

Que la actualidad política no es plato de gusto (menos todavía para desayunar) es evidente, más aún cuando en la carta con el menú del día no hay más plato que ese€ Y así siempre, estemos en verano o en invierno, da igual, la carta no varía. En este país (se llama España, aunque algunos lo ignoren y otros se esfuercen en ignorarlo) no dan para más. Es lo que hay€ lentejas, sólo eso, todas del mismo saco aunque lleven distinta etiqueta, y a palo seco, con que ya saben, parca dieta en un país donde el glotoneo hasta ponerse morado no es un lujo.

