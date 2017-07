El calor, el tiempo y Trump

Bien se puede decir que el tiempo está loco y, en los tiempos que corren, más loco todavía. A partir de hoy vuelven a subir las temperaturas, que se van a situar en los niveles habituales para esta época del año. De acuerdo con las estadísticas hemos entrado en los días más calurosos del año, que van entre el 10 y el 31 de julio. En consecuencia, es lógico que durante estas jornadas haga calor. "Es lo suyo", que dirían en cualquiera de nuestros pueblos. Se anuncian temperaturas que superarán los 35 grados. Lo que no es lógico, ni es lo suyo, han sido las temperaturas de los últimos días de junio, a partir del 25, y los primeros de este mes, muy frías para la época del año en la que nos encontrábamos. Y lo hemos notado más si cabe porque veníamos de varios meses en los que los termómetros han alcanzado muchos grados a la sombra. Me atrevo a pronosticar incluso que las temperaturas que se dieron a mediados de junio serán las más altas de todo el año.

No sé si todo lo anterior tendrá algo que ver con el cambio climático, o no, pero la realidad es que nos encontramos ante un año atípico desde el punto de vista climatológico. Y, mientras tanto, Trump lo niega y se ha quedado solo, tal y como se puso de manifiesto en la Cumbre del G20 celebrada el pasado fin de semana en Hamburgo. De allí, Estados Unidos salió más aislado de lo que entró, que ya es decir.

