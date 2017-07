Veinte años ya

Veinte años se cumplen del asesinato a cámara lenta de Miguel Ángel Blanco. Un asesinato que revolvió los sentimientos de la mayoría de los españoles, que hizo que la sociedad perdiera el miedo y consiguió unir a todos los partidos políticos, ¡que ya es difícil!

¿Quién puede olvidarse, aunque haga ya veinte años, de aquella crueldad que llegó a paralizar a los españoles?

Todos conseguimos recordar, a pesar del tiempo, qué hacíamos ese jueves de julio cuando conocimos la noticia del secuestro y ese sábado, poco después de comer, cuando supimos que le habían asesinado, como nos temíamos la mayoría. Las nuevas generaciones se preguntan por qué nos impactó tanto el asesinato de un concejal de un pequeño pueblo del País Vascos, desconocido hasta entonces y sin nada que hiciera presagiar que podría llegar a ser alguien grande en la política y en la historia de España. Pues no lo sé, porque fue cruel el secuestro y posterior asesinato, pero también lo fue el atentado contra Irene Villa y su madre, el de Hipercor o tantos y tantos en los que murieron inocentes que estaban cumpliendo con su deber y no habían conseguido despertarnos del letargo.

Los constantes atentados de Eta nos habían adormecido. Que me perdonen las víctimas, pero llegó un momento en el que casi ni nos inmutábamos. Nos habíamos acostumbrado y habíamos aprendido a convivir con los atentados.

Pero en el País Vasco no. Allí tenían miedo a hacer cualquier manifestación de condena o de rechazo y se evitaban hasta los funerales. Y Miguel Ángel Blanco nos hizo reaccionar a todos, también a los vascos. Fue un despertar colectivo. ¡Un basta ya! de todos.

Es verdad que su corta trayectoria no le había permitido destacar políticamente por nada, aunque cierto es que ya era grande de forma anónima por el simple hecho de haber dado el paso y haber ido en una candidatura en el País Vasco cuando pocos en aquella época se atrevían a exponerse en un ambiente tan hostil para los partidos constitucionalistas.

