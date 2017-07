Con o sin gluten

No sé si unas hostias sin gluten son menos hostias, pero parece que sí, porque el Papa ha llamado la atención a los sacerdotes que, por ahorrarse unos eurillos, deciden pedirlas por Internet incluso a la mismísima China. "El pan debe ser pan y el vino debe ser vino" ha dicho el Pontífice. Y yo, qué quieren, será porque tengo que revisarme las cuestiones de fe, pero lo cierto es que siempre he pensado que el rito eclesiástico del pan y el vino era algo simbólico, puro recuerdo de la última cena de Jesucristo y que daba igual tomarse una hostia que una magdalena, siempre que se hiciera pensando que aquello era el cuerpo de Cristo. No es que le vea nada malo al asunto; es decir, no critico al Papa por señalarlo; pero, como soy muy fan de Francisco, casi espero más que se fije en si esas hostias chinas sin gluten y a precio de ganga están hechas por trabajadores sin derechos y que eso le preocupe más, que la calidad de las mismas o si se ajustan en cuanto a ingredientes a las originales. Más que nada porque, en estos tiempos en los que son tantos los asuntos pequeños que impiden prestar atención a los grandes, me gustaría creer que el Papa, fijándose en este asunto, no olvida, ni por un segundo todos esos problemas de la Iglesia que tanto la perjudica ante sus fieles.

